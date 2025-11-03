У країн Європи немає готового плану щодо закінчення війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не бачив європейського плану щодо закінчення війни, проте є різні пропозиції Європи щодо мирного врегулювання.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як президент України, цей план? Ні…Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав він на брифінгу у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Президент зазначив, що поки президент США Дональд Трамп та європейські лідери не можуть змусити росіян сісти за стіл перемовин.

Окремо керівник держави зазначив, що на рівні радників зараз є консультації, проте жодного готового плану "на столі" поки немає. У випадку напрацювання плану з Європою, Україна буде проговорювати його із США, оскільки у американців "своє бачення".

Нагадаємо, що мирний план Володимира Зеленського, відомий як «формула миру», складається з десяти пунктів, які передбачають: відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, звільнення всіх полонених і депортованих, відновлення контролю України над кордоном, гарантії ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки, відповідальність Росії за агресію, створення трибуналу, відбудову України за рахунок репарацій, екологічну безпеку, запобігання подальшій ескалації, підписання мирного договору за участю міжнародних партнерів.

Головна ідея плану - справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, без територіальних поступок агресору.