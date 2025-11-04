Новий нардеп з'явився у Раді

Колішній журналіст Дмитро Слинько склав присягу народного депутата.

Центральна виборча комісія 29 жовтня визнала Слинька обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу" під № 151, повідомляє "Українська правда".



Слинько зайшов у раду на місце Анни Колісник, яка достроково припинила повноваження нардепа.

Слинько працював в інформагентстві "Інтерфакс-Україна", а також у таких виданнях, як "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент", "Красива країна".

Слинько народився 29 грудня 1979 року в Києві. Закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка".

До команди партії "Слуга народу" приєднався у 2019 році, працював керівником інформаційного хабу та редактором партійної газети.

Фото: facebook.com/dmytro_slynko.