﻿
Полiтика

Новий нардеп з'явився у Раді

Новий нардеп з'явився у Раді

Колішній журналіст Дмитро Слинько склав присягу народного депутата.

Центральна виборча комісія 29 жовтня визнала Слинька обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу" під № 151, повідомляє "Українська правда".

Слинько зайшов у раду на місце Анни Колісник, яка достроково припинила повноваження нардепа.

Слинько працював в інформагентстві "Інтерфакс-Україна", а також у таких виданнях, як "Економічні відомості", "Діло", "Фокус", "Кореспондент", "Красива країна".

Слинько народився 29 грудня 1979 року в Києві. Закінчив економічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка".

До команди партії "Слуга народу" приєднався у 2019 році, працював керівником інформаційного хабу та редактором партійної газети.

Фото: facebook.com/dmytro_slynko.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ВРУСлуга НародуСлинько
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Безпарашутний десант ГУР пробив наземний коридор до десанту під Покровськом
Головне 04.11.2025 09:13:54
Безпарашутний десант ГУР пробив наземний коридор до десанту під Покровськом
Читати
Інформаційний терор: Росія знову намагається стравити поляків і українців
Головне 04.11.2025 08:54:49
Інформаційний терор: Росія знову намагається стравити поляків і українців
Читати
Ніч вибухів у РФ: в п’яти регіонах атаковані заводи, підстанції й НПЗ
Головне 04.11.2025 08:14:45
Ніч вибухів у РФ: в п’яти регіонах атаковані заводи, підстанції й НПЗ
Читати

Популярнi статтi