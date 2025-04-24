Трамп заявив, що Росія готова до мирної угоди, з Україною важче

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія готова до мирної угоди, але із президентом України Володимиром Зеленським домовитись важче, але «це нормально».



«Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. Я думаю, що у нас є угода з Росією. Ми повинні укласти угоду із Зеленським», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.



«Я думав, що з Зеленським буде легше мати справу. Поки це важче, але це нормально, все добре. Я думаю, що ми домовилися з обома, я сподіваюся, вони це зроблять», – додав він.

Трамп також припустив можливу зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.



«Я планую зустрітись з ним, можливо, але скоріше за все – ні. Але ми можемо зустрітись невдовзі після цього», – сказав Трамп.