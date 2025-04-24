Ракета рашистів зруйнувала цілий квартал у Києві, зведений після Другої світової війни

У Святошинському районі Києва внаслідок нічної атаки зазнав руйнувань цілий житловий квартал.

Про це повідомляє hromadske з місця подій.

Рашистська ракета поцілила в житловий двоповерховий будинок, унаслідок удару він повністю зруйнований. Два прилеглі будинки також зазнали серйозних пошкоджень.

Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби, триває розбір завалів. У найближчій школі облаштований осередок надання допомоги постраждалим.

За попередніми даними, унаслідок обстрілу столиці загинули 9 людей, а поранень зазнали 70 людей.

Доповнено о 8:55. З-під завалів будинку у Святошинському районі дістали людину. Вона жива, її передали медикам. Про це повідомив кореспондент hromadske з місця подій.

Також постраждали й інші райони столиці. Зокрема, у Шевченківському та Голосіївському районах внаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння гаражів.

Фото: Олександр Хоменко / hromadske