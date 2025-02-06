Відносини між Трампом і путіним помітно зіпсувалися на початку нового терміну президента США, про це пише NBC.

Обґрунтування більш холодного тону досить просте. Під час передвиборної кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії протягом 24 годин після вступу на посаду. Йому потрібно, щоб путін і Зеленський сіли за стіл переговорів і домовилися про угоду, що для росії означає відмову від будь-якої надії поглинути Україну в повному обсязі. І рф не погоджується.

Радники Трампа та члени Кабінету міністрів розходяться щодо того, який тиск необхідно чинити. Радник з нацбезпеки Майк Уолтс і представник Трампа Кіт Келлог хочуть використати американські важелі впливу, щоб змусити путіна відступити.

Інші виступають за скорочення мільярдів доларів допомоги, які США надали Україні, як спосіб швидкого припинення конфлікту. Критики такого підходу кажуть, що він фактично роззброїть Україну і таким чином означатиме капітуляцію.

Також в адміністрації підтримують план відшкодувати витрачені на Україну кошти рідкоземельними металами.