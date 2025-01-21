також у роздiлiЕкономіка
Reuters: Закінчення війни в Україні - загроза для Європи 6
Справа по ГЗК Жеваго на Полтавщині: прокуратура звинувачує керівництво комбінату у незаконному видобуванні копалин на понад 157 млрд гривень 15
Кожен громадянин РФ відчує на собі наслідки від припинення транзиту Україною російського газу 59
Геополітичний маневр: Україна перекрила кран для російського газу 15
Єдине графітове підприємство України закрилося через тарифи «Укрзалізниці» та «Укренерго» 22
Скандал в азартному бізнесі: за що затримано голову КРАІЛ Івана Рудого 23
Україна виробила за три місяці вже близько сотні ракет 14
Рада ЄС затвердила надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі €4,2 млрд 13
Інфляція в Україні прискорилась 11
Мінфін: У вересні доходи в держбюджет обвалились 10
Федорів повідомив, скільки кешбеку нарахували українцям за місяць 12
У 2025 році мінімальну зарплату підвищувати не будуть 7
У ВР повідомили, які ще податки можуть підвищити 13
МВФ прогнозує зростання ВВП за підсумками року на 3% 7
НБУ: Місія МВФ зосередиться на пошуку внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету 10
Шмигаль: 95% власників українських єврооблігацій підтримали пропозицію України про реструктуризацію боргу 2
Нацбанк звернувся до ЄС і США для мінімізації блокувань українських клієнтів 8
В Україні зросте акциз на бензин та дизель 5

На тлі постійних ударів російськими ракетами та дронами по нашій енергоструктурі спостерігаються проблеми з відновленням енергетичних об’єктів. Журналісти розповіли, які саме проблеми спостерігаються в ключових підпримствах галузі – "Енергоатомі", "Укренерго" та "Укргідроенерго".

Про це йдеться в матеріалі Lenta.UA.

Журналісти звернули увагу на те, що минулого року в державних енергетичних компаніях відбувалися серйозні скандали.

"Чого лише вартує історія з відставкою голови "Укренерго" Володимира Кудрицького у вересні минулого року. Той робив публічний акцент на тому, що він збудує на об’єктах ефективний захист від російських ракет та дронів. Спочатку він говорив про 70 мільйонів гривень. Потім сума виросла до 250 мільйонів гривень. Врешті виявилося, що нічого так і не було зроблено. У 2023 році уряд схвалив виділення "Укренерго" 9,7 млрд грн на захист підстанцій, але через бюрократичні причини гроші зависли. Врешті ремонт досі не відбувся, а тим часом суми зростають як на дріжджах", — говориться в матеріалі.

Тому коли Кудрицького звільняли, попри досить активний публічний супротив з боку деяких лідерів суспільної думки (мовляв, йдеться про політичне переслідування), багато хто звертав увагу на неефективність дій з боку очільника "Укренерго".

"Схожі події відбуваються і в "Укргідроенерго", де гроші на відновлення та захист систем течуть рікою. Але результату досі не видно. А в грудні відбулася зовсім цікава подія — державна компанія "Укргідроенерго" підписала угоду на будівництво захисної споруди для Дніпровської ГЕС вартістю 4,36 мільярда гривень, з фірмою ТОВ БК "Адамант" з орбіти одіозного та відомого своїми аферами та гучними скандалами Максима Микитася. І сталося це без проведення відкритих торгів. Таке враження, що просто у когось було бажання вивести до закінчення фінансового року, величезні гроші", — зазначають журналісти.

"До чого це все йде? Вочевидь, до серйозних проблем у керівництва трьох ключових державних енергетичних компаній "Укренерго", "Енергоатом" та "Укргідроенерго", яке покриває величезну купу корупційних схем, махінацій та інших дій, які в умовах військового стану претендують на кваліфікацію по статті "державна зрада". До речі, "схематоз" відбувається прямо зараз. Так, особливу увагу варто приділити тендерам цих структур, що відбувалися в грудні. Там багато чого цікавого", — резюмується в статті.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

5
Теги