На тлі постійних ударів російськими ракетами та дронами по нашій енергоструктурі спостерігаються проблеми з відновленням енергетичних об’єктів. Журналісти розповіли, які саме проблеми спостерігаються в ключових підпримствах галузі – "Енергоатомі", "Укренерго" та "Укргідроенерго".

Про це йдеться в матеріалі Lenta.UA.

Журналісти звернули увагу на те, що минулого року в державних енергетичних компаніях відбувалися серйозні скандали.

"Чого лише вартує історія з відставкою голови "Укренерго" Володимира Кудрицького у вересні минулого року. Той робив публічний акцент на тому, що він збудує на об’єктах ефективний захист від російських ракет та дронів. Спочатку він говорив про 70 мільйонів гривень. Потім сума виросла до 250 мільйонів гривень. Врешті виявилося, що нічого так і не було зроблено. У 2023 році уряд схвалив виділення "Укренерго" 9,7 млрд грн на захист підстанцій, але через бюрократичні причини гроші зависли. Врешті ремонт досі не відбувся, а тим часом суми зростають як на дріжджах", — говориться в матеріалі.

Тому коли Кудрицького звільняли, попри досить активний публічний супротив з боку деяких лідерів суспільної думки (мовляв, йдеться про політичне переслідування), багато хто звертав увагу на неефективність дій з боку очільника "Укренерго".

"Схожі події відбуваються і в "Укргідроенерго", де гроші на відновлення та захист систем течуть рікою. Але результату досі не видно. А в грудні відбулася зовсім цікава подія — державна компанія "Укргідроенерго" підписала угоду на будівництво захисної споруди для Дніпровської ГЕС вартістю 4,36 мільярда гривень, з фірмою ТОВ БК "Адамант" з орбіти одіозного та відомого своїми аферами та гучними скандалами Максима Микитася. І сталося це без проведення відкритих торгів. Таке враження, що просто у когось було бажання вивести до закінчення фінансового року, величезні гроші", — зазначають журналісти.

"До чого це все йде? Вочевидь, до серйозних проблем у керівництва трьох ключових державних енергетичних компаній "Укренерго", "Енергоатом" та "Укргідроенерго", яке покриває величезну купу корупційних схем, махінацій та інших дій, які в умовах військового стану претендують на кваліфікацію по статті "державна зрада". До речі, "схематоз" відбувається прямо зараз. Так, особливу увагу варто приділити тендерам цих структур, що відбувалися в грудні. Там багато чого цікавого", — резюмується в статті.