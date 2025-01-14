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Десять країн Євросоюзу виступили з пропозицією якнайшвидше припинити весь імпорт газу з Росії. Про це повідомляють агентства Reuters і Bloomberg, у розпорядженні яких є копія відповідного документа.

Країни пропонують заборонити імпорт будь-якого російського газу – як трубопровідного, так і скрапленого.

Як альтернатива повної заборони пропонується поступове зниження імпорту відповідно до стратегії RePowerEU, ухваленої Євросоюзом у 2022 році. Вона передбачає, що ЄС повністю відмовиться від російського газу до 2027 року, перейшовши до інших постачальників, а також розширивши використання відновлюваних джерел енергії. Проте автори документа вимагають за можливості прискорити цей процес.

Документ підписали Литва, Латвія, Естонія, Данія, Чехія, Польща, Румунія, Швеція, Ірландія та Фінляндія.

Влада Євросоюзу готує черговий, 16-й пакет економічних санкцій проти Росії. Його планують оголосити наприкінці лютого – до третьої річниці початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Євросоюз уже заборонив постачання російського газу морем, але не зміг повністю відмовитися від трубопровідного газу, оскільки від нього залежать деякі європейські країни, зокрема Словаччина й Угорщина. Їхня влада неодноразово критикувала санкційну політику ЄС і закликала до зближення з Кремлем.
ForUm

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