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2024 год стал чрезвычайно тяжелым для Украины, а также для украинского водного поло, но несмотря на все трудности, Федерация водного поло Украины продолжает развиваться и стремится к новым высотам.

Президент Федерации Александр Свищев поблагодарил всех спортсменов и сторонников за поддержку и отметил, что на 2025 год ждут новых достижений и побед.

«Этот год был очень тяжелый для нашего государства и нашего спорта, но мы делали все, что от нас зависит, чтобы водное поло развивалось. Мы выступили на многих международных соревнованиях, и хотя результаты не всегда были на высоте, я верю, что в 2025 году мы будем побеждать, и результаты будут намного лучше», - сказал Александр Свищев.

Александр Свищев, президент Федерации водного поло Украины

Игрок национальной сборной по водному поло Роман Грищук поблагодарил украинских защитников и подчеркнул, что даже в сложных условиях страна продолжает двигаться вперед, преодолевая все трудности.

«Этот год стал доказательством того, что мы можем становиться сильнее и достигать новых высот», - отметил Роман.

Капитан национальной сборной Александр Дядюра отметил важность развития детского водного поло и пожелал молодым спортсменам вдохновения и здоровья в 2025 году.

«Пусть в Новом году все ставят цели и достигают их, приближая общую победу», - сказал Александр.

Поздравляя всех с Новым годом, игрок женской сборной Виктория Овсинская призвала к восстановлению водного поло в таких городах, как Мариуполь, Одесса и Краматорск.

«Желаю молодым игрокам представлять Украину на международной арене и чтобы гимн Украины звучал все чаще после наших побед», - добавила она.

Особое внимание в прошлом году привлек Всеукраинский турнир по водному поло среди юношей 2011 года рождения, который не только стал важным спортивным мероприятием, но и символом чествования памяти Виталия Лисуна. В турнире приняли участие молодые спортсмены, которые стремятся продолжить дело легендарного ватерполиста.

Александр Свищев, президент Федерации водного поло Украины

Александр Юрьевич Свищев, президент Федерации, также был отмечен премией «Сокровище Нации 2024» за вклад в развитие спорта и культурный фронт Украины. Эта награда стала признанием его самоотверженного труда на благо Украины, а также весомого вклада в укрепление положительного имиджа страны.

В завершение, все представители водного поло в Украине выразили общую надежду, что 2025 год принесет мир, стабильность и новые возможности для развития и процветания украинского спорта.
ForUm

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