2024 год стал чрезвычайно тяжелым для Украины, а также для украинского водного поло, но несмотря на все трудности, Федерация водного поло Украины продолжает развиваться и стремится к новым высотам.

Президент Федерации Александр Свищев поблагодарил всех спортсменов и сторонников за поддержку и отметил, что на 2025 год ждут новых достижений и побед.

«Этот год был очень тяжелый для нашего государства и нашего спорта, но мы делали все, что от нас зависит, чтобы водное поло развивалось. Мы выступили на многих международных соревнованиях, и хотя результаты не всегда были на высоте, я верю, что в 2025 году мы будем побеждать, и результаты будут намного лучше», - сказал Александр Свищев .

Игрок национальной сборной по водному поло Роман Грищук поблагодарил украинских защитников и подчеркнул, что даже в сложных условиях страна продолжает двигаться вперед, преодолевая все трудности.

«Этот год стал доказательством того, что мы можем становиться сильнее и достигать новых высот», - отметил Роман.

Капитан национальной сборной Александр Дядюра отметил важность развития детского водного поло и пожелал молодым спортсменам вдохновения и здоровья в 2025 году.

«Пусть в Новом году все ставят цели и достигают их, приближая общую победу», - сказал Александр.

Поздравляя всех с Новым годом, игрок женской сборной Виктория Овсинская призвала к восстановлению водного поло в таких городах, как Мариуполь, Одесса и Краматорск.

«Желаю молодым игрокам представлять Украину на международной арене и чтобы гимн Украины звучал все чаще после наших побед», - добавила она.

Особое внимание в прошлом году привлек Всеукраинский турнир по водному поло среди юношей 2011 года рождения, который не только стал важным спортивным мероприятием, но и символом чествования памяти Виталия Лисуна. В турнире приняли участие молодые спортсмены, которые стремятся продолжить дело легендарного ватерполиста.

Александр Юрьевич Свищев, президент Федерации, также был отмечен премией «Сокровище Нации 2024» за вклад в развитие спорта и культурный фронт Украины. Эта награда стала признанием его самоотверженного труда на благо Украины, а также весомого вклада в укрепление положительного имиджа страны.