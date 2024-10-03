На матче Суперкубка Украины по водному поло среди мужчин состоялись яркие противостояния между ватерпольными клубами «Динамо Львов» и «Мариуполь». Счет встречи: ВК «ДИНАМО» ЛЬВОВ - ВК «МАРИУПОЛЬ» 23:10 (3:2, 7:1, 6:1, 7:6).

Соревнование ознаменовалось комментариями игроков и тренеров, но особое внимание привлекла оценка от президента Федерации водного поло Украины (ФВПУ) Александра Свищева.

Александр Свищев, подводя итоги встречи, отметил важность игры для обеих команд: «Хорошо, что ВК «Мариуполь» есть, и он довольно хорошо играет. У «Динамо» получилась посредственная игра, но поздравляю с результатом и спасибо командам».

Президент ФВПУ выразил свое удовлетворение, что, несмотря на ошибки, игроки показали достойную борьбу и подарили болельщикам интересное зрелище.

Капитан ВК «Динамо Львов» Александр Дядюра отметил, что победа не была легкой, ведь команда из Мариуполя в первой половине игры демонстрировала сильное сопротивление. Он выразил благодарность тренеру соперников за хорошие инструкции, которые помогли игрокам противостоять на высоком уровне. Дядюра также отметил отличную атмосферу на трибунах, где активно поддерживали как его команду, так и соперников. Игра оказалась захватывающей, и капитан был рад, что после длительного перерыва «Динамо» смогло приехать в Киев для проведения матча.

Это уже седьмой Суперкубок Украины в активе ВК «Динамо Львов».

Суперкубки Украины ВК «Динамо Львов» за предыдущие годы:

2016,

2017,

2020,

2021,

2022,

2023,

2024.

Главный тренер ВК «Динамо Львов» Алексей Шведов объяснил, что команда подошла к матчу после периода интенсивных тренировок, из-за чего игроки были немного физически истощены. Однако, после первого периода они сумели собраться, начали показывать свою игру и активно контратаковать.

Александр Свищев акцентировал на роли подобных матчей в развитии украинского водного поло, подчеркнув, что такие игры способствуют подготовке команд к будущим важным турнирам.

Напомним, что в этом году ватерпольный клуб «Динамо Львов» праздновал свое 75-летие, которое стало важным событием в спортивной жизни страны. Президент клуба Александр Юрьевич Свищев во время торжеств отметилбольшой вклад клуба в историю украинского водного поло и его влияние на развитие этого вида спорта.