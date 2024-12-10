У Києві школярі та вихованці садочків змушені навчатися при ліхтариках через відсутність автономного живлення в освітніх закладах. Депутат Київради Микола Конопелько у своєму дописі на Facebook звинуватив провладну більшість та мера Віталія Кличка в ігноруванні проблеми, пише Lenta.UA.

"Чому при бюджеті понад 90 мільярдів гривень діти залишаються без світла?" – запитує Конопелько.

Його ініціатива виділити 120 млн грн на забезпечення автономного освітлення шкіл та садочків була відхилена. Водночас кошти спрямовують на інші статті витрат, такі як добудова Подільського мосту чи фінансування КП "Спецжитлофонд".

Фракція "Слуга Народу" підтримала ініціативу, але голосів не вистачило. Політик закликав киян зробити висновки щодо відповідальності міської влади.