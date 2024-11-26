Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна підтримала закон, який, на думку очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, відкриє корупціонерам шлях до апеляційних судів та ВАКС. Про це пише «Закон і бізнес».

Так, Радіна, яка до обрання нардепом тривалий час була керівницею адвокаційних програм ЦПК і партнером Шабуніна, двічі проголосувала за проєкт «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту (№11425-д) – у першому та другому читаннях.

«Він прибирає поріг у тестуванні кандидатів в судді на когнітивні здібності — сильно ускладнений тест на IQ», — обурився Шабунін, стверджуючи, що владі нібито «треба знизити цей бал, щоб протягнути своїх людей (корупціонери не часто вирізняються високим інтелектом) на конкурсах в апеляційні суди та Вищий антикор суд.

«Отже, зі слів Шабуніна виходить, що очільниця антикорупційного комітету голосувала на догоду корупціонерам, які хочуть потрапити в апеляційні та Вищий антикорупційний суди», – пише видання.

Нагадаємо, раніше Радіна також підтримала законопроєкт, що дозволить корупціонерам, які пішли на угоду зі слідством, уникати конфіскації майна.

ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна, зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, що був переданий для ЗСУ.