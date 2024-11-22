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Президент Сербії Александар Вучич на тлі повідомлень про удар РФ новим типом ракети по Україні заявив, що наближається катастрофа – і закликав до перемир’я. Він вкотре підкреслив, що світ скочується до катастрофи.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням B92

Коментуючи інформацію, що Росія нібито націлила на Україну міжконтинентальну балістичну ракету, президент Сербії сказав, що він зайнятий внутрішніми подіями і недостатньо стежив за цим моментом на міжнародній арені. Але Вучич відзначив, що "добре знає Путіна", і той – не блефує.

Пряма мова: "Я добре знаю Путіна, він також може злитися на мене, але якщо хтось думає, що ви можете стріляти всім, що прийде в голову, на території РФ, і що це залишиться без відповіді – то він або не знає його (Путіна), або він ненормальний", – сказав Вучич.

Більше деталей: Він вкотре підкреслив, що світ скочується до катастрофи. "Я знаю, ні люди, слухайте, що він (Путін) вам говорить. Ніхто не блефує, і, на жаль, ми вступаємо в катастрофу", – додав сербський президент.

Він зазначив, що Сербія не хоче смертей, і що вона хоче перемир'я."Незважаючи на те, що говорять Київ і Москва, я вважаю, що це (припинення вогню) єдина хороша ідея, тому нехай усі на мене нападають", – сказав він.
ForUm

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