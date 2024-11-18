Телефонні розмови з Володимиром Путіним не зможуть зупинити російську агресію проти України, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку всього Заходу для України. Наступні тижні будуть вирішальними не тільки для самої війни, а й для нашого майбутнього", - написав Туск у соцмережі Х.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц у п'ятницю провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Шольц закликав російського диктатора вести переговори з Україною для справедливого і міцного миру, відвести війська з узятих під контроль територій, а також пообіцяв продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Раніше Reuters із посиланням на джерело в Офісі президента України повідомляв, що президент України Володимир Зеленський застеріг Шольца від телефонної розмови з Путіним, заявивши, що це зменшить ізоляцію російського лідера і продовжить війну.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення Шольца безпосередньо поговорити з Путіним. Водночас низка інших західних політиків слідом за президентом України розкритикували дзвінок Шольца Путіну, зокрема, очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

У ніч на неділю російські окупанти випустили по Україні 120 ракет і 90 безпілотних літальних апаратів, 102 ракети і 42 БПЛА вдалося збити.