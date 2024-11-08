Уночі 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали 4 людини, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждали 4 людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різного ступеня. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення", - ідеться в повідомленні.

За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

Крім того, в ніч на 8 листопада в Одеській області через масовану атаку безпілотників один загиблий і дев'ятеро поранених, ще 15-ти мешканцям знадобилася психологічна допомога, зокрема дитині та вагітній жінці, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в п'ятницю вранці.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 9 постраждали... Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, з них 1 дитина та 1 вагітна жінка", - сказано в телеграм-каналі МВС.

Також повідомляється, що в приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках. Крім того, рятувальники ліквідували пожежі в складських приміщеннях і автомобілях одного з підприємств. Пошкоджено будівлю навчального закладу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС проводили обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 8 листопада російські терористи здійснили масовану атаку дронами на Одеський район, є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.