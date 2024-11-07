Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що обрання Дональда Трампа президентом США несе ризики для України в плані продовження військової допомоги.

Про це Крістерссон сказав 6 листопада, його слова наводить SVT.

Як пише SVT, Крістерссон привітав Трампа з перемогою в президентських перегонах. Водночас він звернув увагу, що такий розвиток подій у США таїть у собі низку загроз.

"Я хотів би сказати, що в американській політиці зараз є низка досить тривожних тенденцій <...> Жорсткий і поляризуючий тон дебатів, тенденція до того, що культурні війни переважають над політичними питаннями. Я вважаю, що це небезпечний розвиток подій", — сказав Крістерссон.

Він також вважає, що обрання Трампа президентом може призвести до зниження зобов’язань США перед Україною, зокрема й у питанні надання військової допомоги.

Крістерссон додав, що йому не хотілося б поспішати з висновками щодо перемоги Трампа на виборах у США. За його словами, Швеція та інші країни Європи готувалися до різних сценаріїв і добре підготувалися до різного розвитку подій.