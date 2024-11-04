Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів України щодо одного з базових елементів миру, наголосивши на поверненні з російського полону військовослужбовців, цивільних і особливо дітей.

"Це дуже складно, але ми робимо все, що можна, щоб обміни відбувалися. Однак найскладніше повертати не дорослих, а дітей. Маленьких українців, які вкрадені в рідних. Дітей, які вивезені з тимчасово окупованої нашої території - вивезені в Росію. І яких Росія намагається сховати. Ніхто сьогодні не скаже точно, скільки їх. Ми знаємо про десятки тисяч.

Це і зовсім маленькі діти, і підлітки. Ті, у кого є рідні в Україні. І ті, чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів", - заявив президент у своєму відеозверненні в неділю ввечері.

За його словами, іноді діти самі можуть вийти на зв'язок із волонтерами, правозахисниками або своїми родичами в Україні. Але більшість росіяни просто позбавляють будь-яких засобів зв'язку, забирають і знищують документи дітей, відправляють їх у чужі російські сім'ї.

"У неволі не те що роки, а кожен день має значення. І так само має значення кожне зусилля, яке допомагає звільняти наших людей", - наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що цього тижня в Канаді відбулася конференція за пунктом Формули миру, який присвячений поверненню додому всіх українських полонених, депортованих і вкрадених українців. Участь у конференції взяли понад 70 держав і міжнародних організацій.

"Кожен обмін полонених - це досягнення.Кожна дитина, яка повернулася додому в Україну, - це щастя. Але всіх - усіх маємо повернути. Працює наша ініціатива Bring Kids Back UA. Разом із нами для цього Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Ватикан - країни-посередники - і багато інших країн", - сказав глава держави.

У своєму відеозверненні Зеленський також наголосив:"Ми хочемо справжнього миру для України - для нашої землі і для всіх наших людей.І це справедливо.Справедливо - повернути додому всіх, кого війною хотіли дому позбавити. Мир має бути надійним".