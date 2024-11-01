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Групи МАГАТЕ, які були присутні на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС констатують підтримання ядерної безпеки, незважаючи на наслідки тривалої війни, водночас зазначають сигнали повітряної тривоги, що надходили протягом кількох днів минулого тижня.

"Часті повідомлення про безпілотники, що літають поблизу атомних електростанцій, продовжують залишатися джерелом глибокої стурбованості щодо ядерної безпеки. Як ми неодноразово заявляли, будь-яка військова діяльність поблизу атомних електростанцій є потенційним ризиком", - наводяться на сайті МАГАТЕ слова генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі.

Наголошується, що згодом український регулятор проінформував МАГАТЕ про те, що вранці 28 жовтня біля майданчика Хмельницької АЕС літало 12 дронів, найближчий із яких перебував на відстані 400 м. Регулятор також повідомив, що за останній тиждень дрони були помічені біля майданчика на півдні України тричі.

Крім того, минулого тижня група МАГАТЕ відвідала сім електричних підстанцій в інших районах України в межах роботи агентства з оцінки стану інфраструктури електромереж, необхідної для гарантування ядерної безпеки, яка почалася у вересні. Під час візитів, запитаних Україною, група розглянула, як шкода, завдана військовими діями на початку цього року, вплинула на постачання електроенергії з підстанцій на активні атомні електростанції країни.

Щодо окупованої Росією Запорізької АЕС повідомляють, що на ній проводять ремонтні роботи на одному з шести реакторів після виявлення невеликого витоку води з імпульсної лінії (по суті, невеликої труби), під'єднаної до першого контуру енергоблока. Очікується, що роботи буде завершено до кінця цього тижня, повідомив Гроссі.

"Агентство продовжить уважно стежити за цим питанням, хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки. Загалом ми визначили регулярне технічне обслуговування обладнання, яке має життєво важливе значення для гарантування стійкої ядерної безпеки, як проблемну область для Запорізької АЕС під час конфлікту", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

 
ForUm

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