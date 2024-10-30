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За даними видання FT, Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

Про це пише The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, повідомляє "УП".

За словами джерел FT, Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару.

У публікації зазначається, що ці переговори нібито були близькі до угоди в серпні, але розірвалися через операцію Сил оборони в Курській області.

"Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів", - йдеться в повідомлені.

Видання зазначає, що угода ознаменувала б найбільш значну деескалацію війни з того часу, як правитель Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів.

За словами високопоставленого українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними службами.

FT зазначає, що з наближенням зими Україна стикається із серйозними викликами через масштабні російські ракетні удари, які знищили майже половину її енергогенеруючих потужностей.

"І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах, - пише видання. - Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території…"

За словами високопоставленого українського чиновника, Україна, тим не менш, планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів.

Чотири українські чиновники розповіли FT, що восени минулого року Київ і Москва уклали "мовчазну угоду" про те, що не завдаватимуть ударів по енергетичних об'єктах одне одного.

 
ForUm

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