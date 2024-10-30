Кровать ー ключевой предмет интерьера в спальне, от которого зависит не только комфорт, но и здоровье спящего. При покупке всегда обращают внимание на размер, в этом плане существуют определенные стандарты.

В детскую комнату или для одного человека стоит купить односпальную кровать. Это негабаритная мебель, которая не будет занимать слишком много места. Она также станет хорошим выбором для гостевой комнаты.

Какие характеристики важны при покупке

Есть несколько параметров, которые нужно учитывать при покупке односпальной кровати. В первую очередь важен размер изделия. Данный параметр зависит от анатомо-физиологических особенностей пользователя.

Например, длина спального места должна быть минимум на 20 см больше, чем рост спящего. Стандартный параметр для односпальной кровати составляет 190-210 см, но при необходимости есть варианты до 220 см или под индивидуальный заказ.

Есть и другие важные параметры:

Стандартная ширина спального места для взрослого средней комплекции составляет от 80 до 110 см. Односпальные кровати 80-90 см принято считать узкими, их чаще выбирают для небольших квартир с ограниченной площадью или комнаты подростка. Для более комфортного сна стоит купить вместительную модель шириной до 110 см. Общая высота спального места также является важным критерием при выборе. Данный показатель во многом зависит от параметров спящего, поскольку человеку среднего или невысокого роста будет комфортнее на кровати высотой до 45 см. Рослым людям больше подойдет вариант 60 см. Для детей и людей пожилого возраста, из соображений безопасности, лучше выбирать модели высотой около 30 см вместе с матрасом. Стиль и цвет изделия. Современные производители предлагают множество вариантов конструкции односпальных кроватей. Это может быть легкий, воздушный каркас с изящными орнаментами, который впишется практически в любой интерьер, классический вариант – с большим изголовьем или кровать-подиум. Материалы изготовления. Основными критериями в данном случае выступают красота и практичность. Большинство современных кроватей делают из металла, массива натурального дерева или древесно-плитных материалов. Их дополняют эффектными изголовьями с обивкой, рисунками или резными элементами.

Имеет значение и тип основания. В односпальных кроватях любого формата встречаются два варианта: сплошное полотно или ламели. Первый тип повышает жесткость и прочность поверхности, однако ламели добавляют конструкции упругости. Кроме того, при выборе кровати последнего типа нет риска скопления влаги между матрасом и основанием.

Односпальные кровати для детей и подростков могут отличаться не только размерами, но и визуальной составляющей. Например, ребенку младшего школьного возраста доступны изделия необычной формы, украшенные рисунками любимых персонажей мультфильмов или книг.

Особенности выбора кровати с матрасом

В первую очередь стоит учитывать важный момент: высота матраса не должна быть слишком большой или маленькой по отношению к бортику основания постели. В первом случае основание может оказаться в неустойчивом положении или деформироваться в процессе использования.

Если же высота матраса будет недостаточной, то при его использовании можно ощутить дискомфорт в момент, когда его основание прогибается ниже уровня каркаса кровати. Также важным критерием является жесткость и эластичность спальной поверхности.

Для детей чаще выбирают ортопедические модели, способствующие правильному формированию позвоночника. Взрослым доступны также варианты с анатомическими свойствами, которые повторяют контуры тела и обеспечивает человеку максимальную поддержку во время сна.

При правильном подборе кровати она прослужит своему обладателю десятилетия, обеспечивая комфортный отдых. При покупке стоит обращать внимание не только на размер, но также и на внешний вид, тип основания, материалы и прочие критерии, ведь мебель покупают на много лет.