В Харковні внаслідок ворожого удару уже четверо жертв, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Прямо зараз рятувальники витягли з-під завалів тіло четвертої людини", - написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, кількість постраждалих унаслідок вечірнього ворожого авіаудару по центру Харкова продовжує зростати, наразіх уже 9, повідомив начальник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Крім того, троє людей постраждали в Солом'янському районі Києва внаслідок ворожої атаки БпЛА, також пошкоджено газову магістраль, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Троє постраждалих у Солом'янському районі. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці», - ідеться в його телеграмі.

За словами Кличка, у Солом'янському районі після падіння уламків БПЛА загоряння в житловому будинку. Палають також кілька автомобілів. Загоряння і в торговому приміщенні. Усі екстрені служби на місці.

«Пожежу оперативно загасили. Унаслідок падіння уламків дрона пошкоджено газову магістраль, фахівці відключили подачу газу», - зазначив мер.

Київська МВА також повідомляє, що у Солом'янському районі, на території житлової забудови сталася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-ти поверхового житлового будинку, внаслідок чого виникло загоряння магазину.