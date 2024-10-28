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Уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакета гуманітарної допомоги Україні розміром SEK110 млн ($10,4 млн), які буде використано для задоволення збільшених потреб напередодні зимового періоду, повідомляється на сайті шведського уряду в неділю.

"Росія націлилася на цивільну інфраструктуру й позбавила Україну значної частини тепло- та електропостачання. Звісно, чим холодніше, тим серйозніші наслідки. Тому значна частина населення зазнає труднощів з опаленням своїх будинків і приготуванням їжі. Саме тому уряд вирішив виділити 110 млн крон низці гуманітарних організацій в Україні", - сказав міністр іноземного розвитку та зовнішньої торгівлі Беньямін Дуса.

Гуманітарний пакет розподіляється між чотирма організаціями. Український Червоний Хрест отримав SEK50 млн; у центрі уваги підтримки, зокрема, - гарантований доступ до тепла й електрики, продукти харчування, засоби гігієни, ліки й вода. УВКБ ООН отримало SEK20 млн, Швеція зробить свій внесок у надання допомоги внутрішньо переміщеним особам у підготовці та захисті до і під час майбутньої зими. ПРООН отримала SEK30 млн на розмінування. ЮНФПА отримає SEK10 млн на задоволення потреб жінок у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, запобігання сексуальному та гендерному насильству й надання підтримки тим, хто став жертвою насильства.

Раніше, 17 жовтня, країни Північної Європи та Балтії презентували новий пакет підтримки України для ремонту пошкоджених і заміни зруйнованих енергетичних систем новими до настання зими. Внесок Швеції становить SEK320 млн ($30 млн).

"Цей пакет допомоги є важливим для підтримки українського енергетичного сектору й допомагає підтримувати працездатність українського суспільства і тепло в українських оселях", - зазначив Дуса.

За даними уряду, до цього з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Швеція виділила загалом SEK57,4 млрд ($5,4 млрд) на підтримку України: гуманітарну, військову та фінансову підтримку, а також підтримку робіт із відновлення та реформ. З урахуванням нових пакетів загальний внесок Швеції становитиме понад SEK57,8 млрд.

Зокрема, лише у 2024 році шведський уряд ухвалив рішення виділити загалом SEK1,8 млрд на додаткову підтримку української енергетики. Після двох пакетів допомоги в жовтні ця сума перевищила SEK2,2 млрд (понад $210 млн).

 
ForUm

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