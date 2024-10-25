Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі не бачить необхідності ухвалювати рішення про запрошення України до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це політик заявив у програмі телеканалу ZDF у четвер, 24 жовтня.

Шольц зазначив, що наразі немає потреби ухвалювати нове рішення щодо НАТО для України, оскільки у Вашингтоні та Вільнюсі союзники "описали перспективи". Наразі немає потреби в якихось нових рішеннях.

"Важливо розуміти, що країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Це всі знають, з цим ніхто не сперечається. І запрошення вступити до НАТО, як правило, досить швидко пов'язується з членством", - підкреслив канцлер ФРН.

Це процес, який зараз навіть не стоїть на порядку денному, сказав Шольц. Скоріше, йдеться про "обговорення питання гарантій безпеки у післявоєнній ситуації", пояснив політик. Крім того, Шольц наголосив, що треба діяти виважено з огляду на вчинки держави-агресора Росії. На його думку, необхідно підтримувати Україну так, щоб це не перетворилося на війну між РФ і НАТО."Це те, де я дуже чітко висловлююся і не зміню своєї позиції", - сказав Шольц.