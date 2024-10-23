Поскольку многие потребители предпочитают покупать продукцию онлайн, то электронная коммерция продолжает стремительно развиваться. Большинство продавцов перешли на маркетплейс — виртуальную торговую площадку, которая позволяет реализовывать не только товары, но и услуги. Часто ее путают с интернет-магазинами и агрегаторами, но между ними есть большая разница. Интернет-магазин — это собственный бизнес, и владелец занимается его развитием. Агрегатор не продает одежду, бытовую технику, канцелярию и т. д., он только собирает информацию на своей платформе о продавцах и перенаправляет к ним покупателей.

Что же такое маркетплейс и какие особенности данной площадки? Об этом и поговорим.

Что нужно знать о торговой платформе

Маркетплейс — сервис, который собирает продавцов и покупателей в одном месте. При этом пользователи, пришедшие на платформу, нацелены на покупку продукта. В каталоге представлен широкий ассортимент товаров, что позволяет выбрать оптимальный вариант. Определиться с продавцом помогают отзывы и рейтинги.

Маркетплейс в Украине https://umall.ua/ru/ имеет свою специфику:

Разнообразие товара и удобство пользования площадкой. Потребители находят как популярные наименования, так и коллекционные предметы. Поскольку вся продукция распределена по категории, то пользоваться сервисом просто. Глобальность. Географические барьеры отсутствуют, пользоваться виртуальной площадкой могут граждане, независимо от их местонахождения. Возможность коммуникации. Некоторые пользователи сравнивают маркетплейсы с виртуальными сообществами. Продавцы и покупатели могут «общаться» между собой и оставлять отзывы. Безопасность. В последнее время злоумышленники проявляют особый интерес к таким сервисам. Но на торговых интернет-площадках хорошо настроены системы проверки, есть защита платежей, поэтому маркетплейсы пока что справляются с этой проблемой.

Обратите внимание! Хотя площадки стараются защищать как продавцов, так и покупателей, риски все равно есть. Может встречаться некачественный товар или подделки, а также недобросовестные покупатели.

Как работает маркетплейс

Виртуальную площадку запросто можно сравнить с рынком. Одни реализовывают продукт, другие выбирают наилучшие предложения. Чтобы начать работать на сервисе или приобретать там продукцию, необходимо пройти регистрацию и создать свою страничку. В ней должны быть указаны товары (услуги), контактные данные и другая полезная информация.

Для упрощения задачи покупатели могут использовать фильтры. Это позволит быстро находить товары и услуги.

По завершении сделки обе стороны имеют возможность оставить отзыв. Оплата происходит посредством электронных систем — это быстро и безопасно. Маркетплейс также предлагает различные инструменты, с помощью которых можно управлять заказами, обрабатывать возвраты и отслеживать статус.

Площадка Umall.ua удобна тем, что тут пока нет комиссии. На сервисе видны названия компании и контакты продавцов, а еще здесь быстрая и удобная регистрация.

Как покупать на маркетплейсе

Процесс покупки на виртуальной площадке состоит из пяти этапов:

Поиски и выбор. Чтобы приобрести подходящую продукцию, покупатель пользуется категориями или фильтрами. Далее он анализирует товары и цены, а также читает отзывы о продавце. Добавление в корзину. Здесь нет ограничений, можно добавлять продукты из одной или нескольких категорий. Оформление заказа. Покупатель заполняет специальную виртуальную форму. Выбор удобной формы оплаты. Это могут быть банковская карта, счета-фактуры для физических и юридических лиц, оплата на карту продавца или при получении заказа. Доставка товара. Она производится по указанному адресу.

После получения посылки покупатель ее проверяет, если есть желание, оставляет отзыв.

Как видите, маркетплейс — удобная платформа для продаж и шопинга. Главное – научиться ею пользоваться.