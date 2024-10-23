Поскольку многие потребители предпочитают покупать продукцию онлайн, то электронная коммерция продолжает стремительно развиваться. Большинство продавцов перешли на маркетплейс — виртуальную торговую площадку, которая позволяет реализовывать не только товары, но и услуги. Часто ее путают с интернет-магазинами и агрегаторами, но между ними есть большая разница. Интернет-магазин — это собственный бизнес, и владелец занимается его развитием. Агрегатор не продает одежду, бытовую технику, канцелярию и т. д., он только собирает информацию на своей платформе о продавцах и перенаправляет к ним покупателей.
Что же такое маркетплейс и какие особенности данной площадки? Об этом и поговорим.
Что нужно знать о торговой платформе
Маркетплейс — сервис, который собирает продавцов и покупателей в одном месте. При этом пользователи, пришедшие на платформу, нацелены на покупку продукта. В каталоге представлен широкий ассортимент товаров, что позволяет выбрать оптимальный вариант. Определиться с продавцом помогают отзывы и рейтинги.
Маркетплейс в Украине https://umall.ua/ru/ имеет свою специфику:
- Разнообразие товара и удобство пользования площадкой. Потребители находят как популярные наименования, так и коллекционные предметы. Поскольку вся продукция распределена по категории, то пользоваться сервисом просто.
- Глобальность. Географические барьеры отсутствуют, пользоваться виртуальной площадкой могут граждане, независимо от их местонахождения.
- Возможность коммуникации. Некоторые пользователи сравнивают маркетплейсы с виртуальными сообществами. Продавцы и покупатели могут «общаться» между собой и оставлять отзывы.
- Безопасность. В последнее время злоумышленники проявляют особый интерес к таким сервисам. Но на торговых интернет-площадках хорошо настроены системы проверки, есть защита платежей, поэтому маркетплейсы пока что справляются с этой проблемой.
Обратите внимание! Хотя площадки стараются защищать как продавцов, так и покупателей, риски все равно есть. Может встречаться некачественный товар или подделки, а также недобросовестные покупатели.
Как работает маркетплейс
Виртуальную площадку запросто можно сравнить с рынком. Одни реализовывают продукт, другие выбирают наилучшие предложения. Чтобы начать работать на сервисе или приобретать там продукцию, необходимо пройти регистрацию и создать свою страничку. В ней должны быть указаны товары (услуги), контактные данные и другая полезная информация.
Для упрощения задачи покупатели могут использовать фильтры. Это позволит быстро находить товары и услуги.
По завершении сделки обе стороны имеют возможность оставить отзыв. Оплата происходит посредством электронных систем — это быстро и безопасно. Маркетплейс также предлагает различные инструменты, с помощью которых можно управлять заказами, обрабатывать возвраты и отслеживать статус.
Площадка Umall.ua удобна тем, что тут пока нет комиссии. На сервисе видны названия компании и контакты продавцов, а еще здесь быстрая и удобная регистрация.
Как покупать на маркетплейсе
Процесс покупки на виртуальной площадке состоит из пяти этапов:
- Поиски и выбор. Чтобы приобрести подходящую продукцию, покупатель пользуется категориями или фильтрами. Далее он анализирует товары и цены, а также читает отзывы о продавце.
- Добавление в корзину. Здесь нет ограничений, можно добавлять продукты из одной или нескольких категорий.
- Оформление заказа. Покупатель заполняет специальную виртуальную форму.
- Выбор удобной формы оплаты. Это могут быть банковская карта, счета-фактуры для физических и юридических лиц, оплата на карту продавца или при получении заказа.
- Доставка товара. Она производится по указанному адресу.
После получения посылки покупатель ее проверяет, если есть желание, оставляет отзыв.
Как видите, маркетплейс — удобная платформа для продаж и шопинга. Главное – научиться ею пользоваться.
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