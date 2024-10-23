Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошує на важливості допомоги Україні на тлі прийдешньої зими.

"Сьогодні ми обговорюємо, як допомогти Україні… Ми маємо допомагати Україні, тому що Росія продовжить бомбити українську критично важливу енергетичну інфраструктуру. Тому наша допомога Україні буде критично важливою", - сказав Рютте у вівторок на спільній з прем'єром Естонії Крістеном Міхалом пресконференції в Талліні.

Відповідаючи на запитання про повідомлення щодо відправлення КНДР своїх солдатів до України, Рютте сказав, що розмовляв на цю тему з президентом Південної Кореї в понеділок увечері, і той пообіцяв відправити південнокорейських експертів на консультації до НАТО.

Рютте також заявив, що у Туреччини є суверенне право взаємодіяти з БРІКС, будучи членом НАТО.

"Як для Туреччини важливе НАТО, так і для НАТО важлива Туреччина, і ми маємо максимально використовувати одне одного", - зазначив генсек.

Як зазначив Міхал, останніми роками Естонія та низка інших країн НАТО збільшили свої видатки на оборону, і це має тривати.

"Нинішня вимога в розмірі 2% ВВП більше не відповідає поточній ситуації з безпекою і може становити 2,5%. Це сигнал і нашим союзникам, і нашим ворогам, що наша рішучість, рішучість НАТО, не має піддаватися випробуванню", - сказав Міхал.