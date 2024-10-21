Україна перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО, але найкращим варіантом є деокупація всіх її територій перед тим, як приєднатися до Альянсу, зазначає голова Парламентської асамблеї НАТО, американський конгресмен Джеррі Конноллі.

"Ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо «невідворотна стежка» до цього членства. Я розумію певний поспіх і нетерплячість з боку українців – в б хотів би стати членом НАТО ще учора. Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено" - сказав Коноллі в інтерв'ю “Радіо Свобода”, опублікованому в неділю.

На запитання, чи справді Україна не може приєднуватися до НАТО тільки підконтрольними територіями і членом Альянсу вона зможе стати тільки цілком, після деокупації, він відповів, що "це найкращий шлях руху вперед". "Чи це єдиний шлях – можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, шоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", - сказав голова ПА НАТО.

Конноллі також зазначив, що хоча президент США Джозеф Байден "із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО", але він, напевно, не вдасться до якихось конкретних дій у цьому напрямі без консультацій з іншими союзниками по НАТО.

"І знову ж таки - він сфокусований на пріоритетах. А першим пріоритетом є завершення насильства, яке чинять росіяни на українських територіях... Підтримка президента Зеленського, підтримка української армії, українського народу, щоб виграти цю боротьбу. І з моєї точки зору це має бути ціла, вся Україна - зі сходом України, півднем України і Кримом", - сказав він.

Глава ПА НАТО наголосив на важливості союзництва в НАТО зараз – "важливіше, ніж будь-коли раніше" - і що РФ не наважується перейти кордон НАТО. "Це красномовно для нас, і ось чому так важливо для України мати цей шлях до членства в НАТО. Тому для США зараз поганий час щось міняти у ставленні до НАТО – навпаки, час подвоїти і запевнити союзників. І багато з нас з двох партій у США готові це робити", - резюмував Конноллі.