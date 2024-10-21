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Експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогноз щодо закінчення війни Росії в Україні. Як йдеться у новому звіті, війна у кращому випадку триватиме до кінця 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті на сайті МВФ.

"Війна РФ в Україні продовжує приносити економічні, соціальні та гуманітарні втрати. Атаки на енергетичну інфраструктуру завдали серйозних економічних збитків, і перспективи залишаються дуже невизначеними. Очікується, що війна триватиме протягом наступного року, створюючи тиск на зростаючі витрати та відкриваючи додаткові потреби у фінансуванні", - йдеться в новому звіті.

Водночас експерти впевнені, що Україна зможе підтримувати базове зростання економіки в цей період.

"Відповідно до поглядів експертів з безпеки та бюджетного планування влади, програма тепер передбачає поступове завершення війни в останньому кварталі 2025 року в базовому сценарії та до середини 2026 року в негативному", - йдеться у звіті МВФ.

У попередньому червневому прогнозі МВФ базовий сценарій передбачав закінчення війни наприкінці 2024 року, а негативний - завершення війни наприкінці 2025 року.Загалом базовий сценарій МВФ передбачає, що вплив війни буде зосереджено на територіях з уже зниженою економічною активністю. При цьому експерти МВФ попереджають, що триваліша війна передбачає дедалі негативніший вплив на економічні показники через зростаючу постійну невизначеність, нестачу робочої сили, тиск імпорту, пов'язаний з обороною тощо.
ForUm

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