Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вважає, що лідери країн-членів Європейського Союзу мають ухвалити рішення, зокрема, щодо Плану перемоги президента України Володимира Зеленського найближчим часом.

Таку думку вона висловила в четвер у Брюсселі перед початком засідання Європейської ради, на якому президент України представить План перемоги.

"Я вірю, що наша підтримка Україні залишається дуже сильною, і обговорення, яке в нас сьогодні відбудеться, покаже, як ми можемо ще більше зробити щодо того, що просить Україна. Я пишаюся тим, що Європа завжди може домовитися про ще більшу допомогу Україні, і це залишається на нашому політичному порядку денному", - заявила прем'єр-міністерка Латвії.

Іншими питаннями для обговорення вона назвала міграцію та кібератаки. "Я з нетерпінням очікую сьогоднішнього обговорення, і я можу бачити, що Європа розуміє, що ці рішення мають бути ухвалені скоро", - сподівається Сіліня.