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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до країн Європи із закликом розпочати боротьбу з "тіньовим флотом" танкерів, що перевозять російську нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на його заяву в мережі X

Сибіга зауважив, що Росія становить екзистенційну загрозу для Європи, і при цьому продовжує заробляти мільярди на експорті енергоресурсів до європейських країн та через європейські води, а згодом ці кошти йдуть на фінансування воєнної машини Кремля.

"Європа може і повинна позбавити Росію її кривавих енергетичних доходів. Російський "тіньовий флот" старих і погано застрахованих нафтових танкерів – це нагальна загроза екологічної катастрофи у Європі, як стверджують в аналітичному центрі Київської школи економіки. Європі час вжити реальних заходів, щоб заблокувати цей тіньовий флот, вдарити по воєнному бюджету Росії, врятувати життя і довкілля", – заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 24 червня Рада ЄС оголосила нові санкції, спрямовані проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

У липні більше 40 європейських країн погодили план боротьби з нафтовим "тіньовим флотом" Росії на саміті Європейської політичної спільноти.

 
ForUm

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