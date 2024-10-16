Північна Корея направляє в Україну не тільки зброю та ракети, але й інженерні війська та, скоріше за все, піхотинців. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у вівторок, 15 жовтня.

Подоляк сказав, що належної реакції від західних партнерів на поглиблення співпраці між КНДР та країною-агресором Росією немає. За його словами, відправка північнокорейських військових до України допоможе КНДР випробувати нові технології та отримати доступ до російського ресурсу, а також відпрацювати злагодження своїх військ.

"На сьогоднішній день немає сумнівів, що окрім снарядів, ракет і амуніції Північна Корея направляє в Росію й інженерні війська, і, напевно, вже й тих, кого можна використовувати на полі бою. Кількісні параметри має підтвердити Головне управління розвідки Міноборони України. Але те, що такий факт існує, це — безумовно. Тобто це вже не війна тільки Росії проти України, а це вже війна Північної Кореї", — підкреслив Подоляк.

На думку Подоляка, договір про стратегічну співпрацю між РФ та КНДР міститиме секретні доповнення та протоколи з прописанням військового співробітництва.