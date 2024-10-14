Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України. Така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише портал ERR.

Через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт, однак Певкур переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості.

"Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії", - наголосив Певкур.

За словами Певкура, якщо Естонія та Україна все ж таки дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни.

"Ракети дальньої дії - це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності", - наголосив Певкур. Наступного тижня Певкур зустрінеться з міністром оборони України в Брюсселі, а найближчими тижнями також відвідає Україну.