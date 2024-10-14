Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде присвячений отриманню Україною можливостей досягнення миру силою.

"Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни. Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами - заради такої сили, заради справжнього миру", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю.

За його словами, "очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України і більш рішуче постачання наших сил - це не просто перелік військових засобів", пише "Інтерфакс-Україна".

"Команди будуть працювати. Буде робота і з лідерами теж. Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Наші українські воїни, весь наш народ довів, що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалося неможливим", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна вже неодноразово змінювала курс війни на краще.

"Українці вміють битися і вміють вибивати майбутнє для своєї держави, свого народу, всіх нас. Це маємо зробити і зараз. Я пишаюся нашими людьми. І наші люди заслуговують на достатню допомогу і справедливий мир", - додав президент.