Президент України Володимир Зеленський представив президенту Франції Еммануелю Макрону під час зустрічі в Парижі в четвер План перемоги України.

"Я поділився з Еммануелем Макроном сьогодні нашими планами, Планом перемоги та іншою ситуацією на полі бою", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з Макроном за підсумками зустрічі.

Він подякував Макрону та Франції за підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Я дуже вдячний за всі дні, не лише за сьогоднішню зустріч... Ми вдячні за все, за підготовку до зими. Нам потрібна ваша підтримка, і я вдячний за все, що ви для нас зробили", - сказав Зеленський.