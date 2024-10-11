Міністерство закордонних справ України заявило про спростування тверджень, озвучених у низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету і територіальної цілісності.

У коментарі відомства підкреслюється неприйнятність таких поступок. "Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Україна вкотре наголосила, що єдиним реалістичним шляхом для відновлення всеосяжного, справедливого та сталого миру для України була й залишається Формула миру, яка ґрунтується на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Також у МЗС зазначили, що триває процес підготовки до другого Саміту миру, та нагадали, що вже відбулися тематичні зустрічі за пунктами Формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості.

"Невдовзі плануються заходи з інших пунктів цієї ініціативи. Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію Формули миру. При цьому варто окремо підкреслити, що План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною Формули, а практичним інструментом для її впровадження", - заявили у відомстві.

Крім того, українське МЗС наголосило, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права і Статуту ООН залишаються обов'язковими, і "Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують".

"Закликаємо всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій і апетитів агресора", - заявили у відомстві.