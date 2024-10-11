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Нової дати перенесеного засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") ще немає, повідомив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

"Так, Контактну групу з оборони України, яка спочатку була запланована на 12 жовтня, було відкладено. У мене немає нової дати і місця, щоб повідомити вам. Це те, над чим ми працюємо, і, безумовно, щойно ми це опрацюємо, то надамо інформацію", - сказав прес-секретар на брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Він наголосив, що Контактна група з оборони України є "дуже важливим форумом для допомоги в синхронізації та для забезпечення того, щоб ми ділилися інформацією і надавали підтримку Україні згуртованим чином".

"Але це в жодному разі не єдиний механізм, за допомогою якого ми підтримуємо Україну", - додав Райдер.

Як повідомлялося, 12 жовтня планувалося проведення 25-го засідання у форматі "Рамштайн" на авіабазі в Німеччині. Це було б перше на рівні лідерів засідання Контактної групи з оборони України.  

Президент США Джозеф Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган "Мільтон".

Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині. Наразі до Контактної групи "Рамштайн" входять близько 50 країн.
ForUm

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