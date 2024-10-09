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Проведення Другого саміту миру у листопаді не відбудеться. Остаточну дату проведення визначать після тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Про це радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна розповіла виданню "Телеграф" у вівторок, 8 жовтня.

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", — сказала Зарівна.

За її словами, остання тематична конференція проходитиме у Канаді 30-31 жовтня та буде стосуватися гуманітарних питань, таких як звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей. Дату проведення Другого саміту миру визначатимуть після завершення всіх тематичних конференцій, наголосила радниця.
ForUm

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