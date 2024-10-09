Генеральний секретар НАТО Марк Рютте передбачив складну зиму в Україні й запевнив, що Альянс збільшить допомогу Києву.
"НАТО має і буде робити ще більше для допомоги Україні", - заявив глава Північноатлантичного альянсу у вівторок у штаб-квартирі організації під час спільної з президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції.
За його словами, "Україні доведеться зіткнутися зі своєю найважчою зимою" з початку бойових дій.
Водночас Рютте відзначив руйнування критичної енергоструктури в країні.
Генсек також вказав на військову підтримку союзників по НАТО, яка "важлива для стабільності України".
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