Головнокомандувач збройних сил США в Європі Крістофер Каволі склав список систем озброєнь, якими володіють США і які могли б допомогти Україні у протистоянні російській агресії.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, повідомляє "УП".

"У додатку до секретної доповіді про стратегію адміністрації Байдена щодо України, яка була передана Конгресу на початку минулого місяця, генерал Кріс Каволі окреслив перелік можливостей США, які могли б допомогти українській армії воювати ефективніше", - йдеться в повідомленні.

До переліку, як зазначають джерела CNN, увійшли ракети класу "повітря - земля" Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), що відрізняється високою точністю, а дальність залежить від модифікації, і система зв'язку, відома як Link 16 - мережа обміну даними, що використовується США і НАТО, яка повинна забезпечити більш безперешкодний зв'язок між бойовими системами і є особливо корисною для командування і управління протиповітряною і протиракетною обороною.

Україна неодноразово просила надати їй обидва ці типи озброєнь, повідомило інше джерело CNN, знайоме з її запитами.

У списку Каволі не йдеться про те, чому США не надали системи, які, на його думку, могли б бути цінними. Але американські чиновники раніше висловлювали занепокоєння щодо потрапляння чутливих американських технологій до рук Росії, що, за словами одного з джерел, ймовірно, стосується системи Link 16.