Нідерланди офіційно поставили перші винищувачі F-16 для України, повідомивміністр оборони Королівства Нідерланди Рубен Брекельманс.

"Вперше я можу офіційно оголосити про те, що перші нідерландські F-16 були поставлені в Україну. Це вкрай необхідно. У Харкові я бачив руйнування від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решту з 24 літаків буде доставлено найближчими місяцями", - написав міністр у соціальній мережі Х.