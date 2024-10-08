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Нідерланди офіційно поставили перші винищувачі F-16 для України, повідомивміністр оборони Королівства Нідерланди Рубен Брекельманс.

"Вперше я можу офіційно оголосити про те, що перші нідерландські F-16 були поставлені в Україну. Це вкрай необхідно. У Харкові я бачив руйнування від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решту з 24 літаків буде доставлено найближчими місяцями", - написав міністр у соціальній мережі Х.
ForUm

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