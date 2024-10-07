Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина перебувають у Вашингтоні для обговорення деталей Плану перемоги з партнерами.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні, пише "УП".

"Говорив також із головкомом Сирським. Була доповідь щодо поточної ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський, - сказав він. - Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових. Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину".

Зеленський також у неділю провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами.