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Міністерство закордонних справ України привітало доповідь Генерального секретаря ООН про порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права Росією на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС щодо публікації доповіді «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь» за період з 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року. 

Зазначається, що це перша річна доповідь генсека ООН, яка детально висвітлює грубі порушення, вчинені російською окупаційною адміністрацією на всіх тимчасово окупованих територіях України.

Доповідь містить задокументовані численні випадки тортур, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, позасудових страт, а також утисків свободи віросповідання, слова та мирних зібрань, що здійснюються Федеральною службою безпеки РФ та іншими органами російської окупаційної адміністрації.

Міністерство додає, що генсек закликає РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань відповідно до Статуту ООН, зокрема дотримуватися абсолютної заборони на насильницькі зникнення, застосування тортур та інших видів жорстокого поводження, а також забезпечити проведення розслідування всіх таких випадків. Також він закликає Росію негайно припинити примусові переміщення та депортації захищених осіб з тимчасово окупованих територій України, надати повну інформацію про депортованих українських дітей, утриматися від будь-яких дій, що змінюють їхній статус та співпрацювати з ООН з цього питання.

Україна зі свого боку підтверджує готовність надалі співпрацювати з ООН та її правозахисними механізмами у питанні забезпечення захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях, поверненню дітей і звільненню незаконно утримуваних цивільних і військовополонених, розслідування випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та забезпечення правосуддя для жертв.

МЗС України підкреслює важливість доповіді, яка є черговим важливим документальним підтвердженням масштабних та системних грубих порушень Росії як держави-окупанта і закликає світ посилити тиск на неї з метою негайного припинення збройної агресії, деокупації та притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

Як повідомлялося, у нещодавній доповіді Моніторингова місія ООН з прав людини засвідчила, що українські військовополонені піддаються систематичним катуванням та жорстокому поводженню на всіх етапах російського полону.
ForUm

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