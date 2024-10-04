До загального фонду держбюджету України впродовж вересня надійшло 122,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загалом за підсумками вересня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 231,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Для порівняння, у серпні доходи держбюджету становили 386,2 млрд грн завдяки перерахуванню 228,1 млрд грн міжнародної допомоги.

Повідомляється, що до цього доходи держбюджету скорочувалися шість місяців поспіль. У липні до бюджету надійшло лише 120 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

Основними джерелами надходжень у вересні стали:

40,2 млрд грн – ПДВ із ввезених на митну територію України товарів;

22,6 млрд грн – ПДВ із вироблених в Україні товарів (зібрано 36,4 млрд грн, відшкодовано – 13,8 млрд грн);

21,3 млрд грн – акцизного податку;

20,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військового збору;

5,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

4,1 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

3,7 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Водночас виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 104,8%, Державною митною службою – 86,9%.

За даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,54 трлн грн.