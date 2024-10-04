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Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який прибув до Києва, наголосив, що шлях до членства України в альянсі є незворотнім, і зазначив, що Росія "в цьому питанні не має права голосу і вето".

"Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше, і продовжуватиме йти цим шляхом, доки не стане членом нашого альянсу", - сказав він на пресконференції в четвер.

Рютте наголосив, що на останньому саміті НАТО, який відбувся у Вашингтоні в липні цього року, союзники погодилися, що шлях України до членства в НАТО незворотній. Він зазначив, що "тепер у нас є комплексний пакет допомоги, щоб допомогти Україні провести реформи". За словами генсека, він зустрічався сьогодні з багатьма людьми, які працюють над цим з українською стороною.

"...Україна стає сильнішою щодня, більш сумісною з НАТО і краще, ніж будь-коли, підготовленою до вступу в наш альянс. І це, по суті, будує міст до членства в НАТО для України. І я думаю, що настане день, коли Україна стане повноправним членом НАТО. І дозвольте мені додати до цього, якщо хтось може думати інакше, Росія в цьому питанні не має права голосу і вето", - заявив генсек.
ForUm

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