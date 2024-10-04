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Відступ Збройних сил України з Вугледара (Донецька обл.) був правильним кроком для збереження життя бійців, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони йдуть і можуть зберегти себе", - сказав президент Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув до Києва, в четвер, відповідаючи на запитання: "З огляду на те, що ви відійшли з Вугледара, чи зможе Україна стримувати наступ РФ?".
ForUm

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