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Повідомлення про нібито нанесення українською стороною ударів по Курській атомній електростанції в місті Курчатов Курської області або поруч із нею є неправдивими, заявляють у Міністерстві закордонних справ України в четвер.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській АЕС або поблизу неї. На відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються міжнародного гуманітарного права і не нападають на мирних мешканців або цивільну інфраструктуру", - написав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х.

Раніше в російських ЗМІ та пабліках з'явилися повідомлення і відео вибухів у місті Курчатов. В українському Центрі протидії дезінформації (ЦПД) заявили, що російські повідомлення про нібито атаку по Курській АЕС чотирма ракетами Himars, які були перехоплені російською протиповітряною обороною, є відвертою неправдою.

"Звичайно, ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеченько. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС немає", - заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.
ForUm

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