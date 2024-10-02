Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче вперше за майже два роки провести телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним.
Про це пише видання Die Zeit з посиланням на урядові кола, повідомляє "Європейська правда".
За повідомленням, розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді. Однак прохання про розмову з боку Берліна поки що не надходило.
Шольц стане першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновить прямий контакт з Путіним, якщо йому це вдасться.
Остання телефонна розмова між Шольцом і Путіним відбулася в грудні 2022 року.
Президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє говорили безпосередньо з Путіним у 2022 році.
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