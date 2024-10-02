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Виробник танків Leopard та гаубиць Caesar відтепер має власну компанію в Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Французько-німецький конгломерат KNDS відкрив філію в Україні, яку анонсували в червні.

Метою створення КНДС Україна є технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння KNDS: танків Leopard 1 і Leopard 2, артилерійських систем Caesar, AMX10 RC, PzH 2000 і зенітних установок Gepard.

Зазначається, що компанія підтримуватиме співпрацю між державними установами України, українською збройною промисловістю та KNDS.

Крім того, KNDS збирається у партнерстві з українською промисловістю організувати спільне виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів та запчастин за передовими технологіями виробництва.

У компанії повідомили, що Україна використовує на передовій або законтрактувала майже 800 одиниць озброєння, а також боєприпаси виробництва французько-німецького об’єднання. Це робить його одним із найважливіших промислових партнерів України.

KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо. Флагманські продукти – танки Leopard та самохідні артилерійські установки Caesar.
ForUm

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