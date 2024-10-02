Президент США Джо Байден може підвищити статус заявки України на членство в НАТО до кінця свого президентського терміну, який спливає у січні. В обмін на це Україна має піти на територіальні поступки.

Про це пише Financial Times з посиланням на неназваного чиновника.

Під час поїздки в Європу Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

"Західний чиновник, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні", — пише FT.

Видання нагадало, що членство у НАТО залишається головною ціллю України. Хоча зараз члени Альянсу вважають вступ України неможливим без тривалого припинення вогню і чіткої лінії, де закінчувався б мандат НАТО. Пропонується модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни та возз'єднання зі сходом країни. Але і така модель зустрічає спротив.

Видання наголошує, що останній на сьогодні візит Володимира Зеленського до США не досяг цілей — Київ не отримав згоду на удари ЗСУ по цілях вглиб території західною зброєю. Також у Вашингтоні прохолодно поставилися до "плану перемоги", зміст якого публічно не розголошують.