також у роздiлiПолiтика
Шольц планує провести першу з 2022 року розмову з Путіним
Виробник танків Leopard та гаубиць Caesar відтепер має компанію в Києві
Новий прем'єр Франції обіцяє надалі підтримувати Україну
МЗС висловила протест через примусову мобілізацію українців на окупованих територіях
Україна обурена заявами щодо повернення РФ до міжнародної спортивної спільноти
Кабмін: До кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів
Польща планує говорити з Україною про Волинську трагедію до вступу в ЄС
В НАТО пояснили, що самі вирішать, чи запрошувати Україну
Орбан проводить переговори для організації "мирного саміту між Зеленським і Путіним"
Столтенберг назвав погрози Путіна черговим залякуванням
Зеленський: Це буде особливий "Рамштайн"
В день народження Порошенка блогер опублікував найбільш шокуючі факти з його біографії
Індія намагається прискорити закінчення війни в Україні
Зеленський: Альтернативні пошуки миру не призведуть до припинення війни
Блінкен: Ми подбаємо, щоб в України було те, що потрібно для успіху
Президент Румунії: Україна потребує рішучої підтримки всіх держав-членів ООН
Ердоган: США та інші держави НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу
Президент Чехії закликав посилити тиск на Росію

Президент США Джо Байден може підвищити статус заявки України на членство в НАТО до кінця свого президентського терміну, який спливає у січні. В обмін на це Україна має піти на територіальні поступки.

Про це пише Financial Times з посиланням на неназваного чиновника.

Під час поїздки в Європу Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

"Західний чиновник, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить посаду в січні", — пише FT.

Видання нагадало, що членство у НАТО залишається головною ціллю України. Хоча зараз члени Альянсу вважають вступ України неможливим без тривалого припинення вогню і чіткої лінії, де закінчувався б мандат НАТО. Пропонується модель членства Західної Німеччини в Альянсі, яке тривало понад три десятиліття до падіння Берлінської стіни та возз'єднання зі сходом країни. Але і така модель зустрічає спротив.

Видання наголошує, що останній на сьогодні візит Володимира Зеленського до США не досяг цілей — Київ не отримав згоду на удари ЗСУ по цілях вглиб території західною зброєю. Також у Вашингтоні прохолодно поставилися до "плану перемоги", зміст якого публічно не розголошують.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0