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Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив у вівторок під час виступу в Національних зборах про готовність і далі підтримувати Україну.

"Франція й далі підтримуватиме український народ - народ, який уже два з половиною роки від початку російського нападу бореться й помирає заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - заявив Барньє перед депутатами нижньої палати французького парламенту.

У вівторок Барньє виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.
ForUm

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