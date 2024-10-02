Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив у вівторок під час виступу в Національних зборах про готовність і далі підтримувати Україну.

"Франція й далі підтримуватиме український народ - народ, який уже два з половиною роки від початку російського нападу бореться й помирає заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - заявив Барньє перед депутатами нижньої палати французького парламенту.

У вівторок Барньє виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.