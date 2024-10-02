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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з примусовою мобілізацією українських громадян до російських збройних формувань, яку здійснює РФ на тимчасово окупованих нею територіях України - АР Крим і місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей в рамках так званого осіннього призову, ідеться в заяві, оприлюдненій на сайті.

"Здійснюючи так званий призов на цих територіях, Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, відповідно до якої державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних чи допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - йдеться в повідомленні у вівторок.

"Здійснюючи "призовну кампанію" на території іншої суверенної держави в порушення норм міжнародного права, кремлівський режим фактично делегітимізує її в цілому. Відповідно, призовники - громадяни Російської Федерації мають підстави не виконувати неправомірний "Указ президента Російської Федерації про призов на військову службу" та всіляко уникати такого "призову", - наголошується в повідомленні.

МЗС України закликає громадян України на тимчасово окупованих територіях усіляко уникати такого "призову", а осіб, які будуть примусово долучені до армії держави-агресора, за першої нагоди залишати такі підрозділи й повертатись на територію України або виїжджати до третіх країн.

МЗС також закликає військовослужбовців-строковиків у разі залучення їх до агресії проти України скористатися проєктом "Хочу жить" і добровільно скласти зброю Силам оборони України.

"Українцям - громадянам Російської Федерації на Кубані, Стародубщині, Північній і Східній Слобожанщині в межах теперішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації час згадати свій родовід, своє коріння і не дати заплямувати їх злочинами кремлівського режиму", - ідеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що Україна продовжує документувати порушення Російською Федерацією норм міжнародного права та вживає заходів для притягнення російського військового й політичного керівництва до відповідальності за злочин агресії проти нашої держави. МЗС України також закликає світову спільноту посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на кремлівський режим, пише "Інтерфакс-Україна".

"Переконані, що реалізація Формули миру, заснованої на цілях і принципах Статуту ООН, і відновлення всеосяжного, справедливого і довготривалого миру для України покладуть край злочинам Кремля", - наголошується в заяві.
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