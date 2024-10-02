Міністерство закордонних справ України й Міністерство молоді та спорту України обурені висловлюваннями віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету й кандидата на посаду президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо можливого повернення РФ до міжнародної спортивної спільноти.

У заяві міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги й молоді та спорту України Матвія Бідного зазначено, що віцепрезидент МОК продемонстрував зневагу не лише до України, а й до основоположних принципів Олімпійської хартії, заявивши про необхідність "працювати дуже наполегливо", щоб "негайно" відновити членство Росії в Міжнародному олімпійському комітеті після її повернення до відповідності хартії, та прикривши свої слова тим, що МОК нібито не повинен "займати сторін" у конфліктах, а російська агресія є лише одним із "сорока з гаком" збройних конфліктів у світі.

"Вважаємо, що такі заяви свідчать про недостатню обізнаність віцепрезидента МОК щодо російської агресії або його бажання виправдовувати агресора, що є несумісним із прагненням зайняти пост президента Міжнародного олімпійського комітету", - ідеться в заяві.

Міністри наголосили, що "лідер олімпійського руху має дотримуватися принципів миру, справедливості й поваги до міжнародного права". Також вони заявили, що пропозиції щодо можливого повернення російських спортсменів до міжнародної спортивної спільноти є категорично неприйнятними та обурливими.

"Мусимо нагадати, що санкції, ізоляція та відсторонення РФ від міжнародних спортивних подій відбулися у відповідь на її неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну та звірства, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни. Станом на зараз ця причина не змінилася - Росія так і не припинила агресії та звірств", - ідеться в тексті.

Глави відомств нагадали, що РФ продовжує жорстоку війну проти України, яка вже призвела до загибелі тисяч мирних українців, зокрема понад 500 українських спортсменів і тренерів, пошкодження й руйнування більш ніж 500 спортивних об'єктів в Україні, включно із 16 базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

"На тлі триваючої агресивної війни своєї держави проти України російські спортивні чиновники продовжують агресивну риторику та демонструють повне небажання Росії дотримуватися принципів миру та поваги. Це ще одне підтвердження загальновідомого факту, що спорт у РФ є продовженням держполітики й використовується російською владою як інструмент пропаганди війни та гібридної дії", - наголосили в МЗС і Мінспорту.

Міністри закликали МОК і його членів "залишатися вірними олімпійським цінностям і не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, допоки триває російська агресія проти України". Також Україна наполягає на збереженні та посиленні чинних санкцій проти спортивних федерацій Росії та Білорусі, а також громадян цих країн.